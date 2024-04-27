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Tecnologia

Meu celular Samsung vai receber nova interface da companhia? Veja modelos

Inteligência artificial tem ferramentas de tradução instantânea, geração de mensagens, transcrição e edição de fotos e vídeos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

27 abr 2024 às 13:03

Publicado em 27 de Abril de 2024 às 13:03

A versão mais recente da interface Android exclusiva dos celulares da linha Galaxy, One UI 6.1, chegará a mais aparelhos da Samsung.
De início, ela estava presente apenas no Galaxy S24, até ser liberada também, no final de março, para o Galaxy S23 e os modelos dobráveis mais recentes. Contudo, nas próximas semanas, todos os modelos que receberam a One UI 6.0 devem receber a nova atualização.
Celular; redes sociais; marketing
Galaxy AI tem ferramentas de tradução instantânea, geração de mensagens, transcrição e edição de fotos e vídeos Crédito: Freepik
A versão 6.1 da One UI tem como principal novidade o Galaxy AI, a inteligência artificial exclusiva da Samsung. Entre as funções da IA estão a tradução simultânea em chamadas de voz em 13 idiomas diferentes; intérprete virtual sem que seja necessária conexão com a internet; chat que sugere textos prontos para mensagens direcionadas a amigos, trabalho ou mesmo posts em redes sociais; notas inteligentes para a criação de resumos a partir de anotações e assistente de transcrição, capaz de transcrever e traduzir áudios instantaneamente.
Outros recursos da nova atualização são câmera lenta instantânea, sincronização de edição do Samsung Studio entre dispositivos, HDR para redes sociais, opção para ocultar a barra de navegação por gestos e atalho do Google "Circule para pesquisar".
Veja abaixo quais celulares devem receber a atualização:
Linha Galaxy A- Galaxy A04s, A05 e A05s;- Galaxy A13, A14, A15 e A15 5G;- Galaxy A23, A24 e A25;- Galaxy A33 e A34;- Galaxy A52 (A52 5G, A52s), A53 e A54;- Galaxy A72 e A73.
Linha Galaxy M- Galaxy M23;- Galaxy M33 5G;- Galaxy M53 5G e M54.
Linha Galaxy S- Galaxy S21, S21+, S21 Ultra e S21 FE;- Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra;- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e S23 FE.
Linha Galaxy Z- Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3;- Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4;- Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5.
Linha Galaxy Tab- Galaxy Tab S7 FE;- Galaxy Tab S8, Tab S8+ e S8 Ultra- Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE e S9 FE+.

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