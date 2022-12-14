Mega-Sena sorteia nesta quarta (14) prêmio acumulado em R$ 135 milhões

Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 135 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (14) um prêmio acumulado e estimado em R$ 135 milhões.

As seis dezenas do concurso 2.548 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e no YouTube.

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 828,7 mil de rendimento no primeiro mês.