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Loteria

Mega-Sena sorteia nesta quarta (14) prêmio acumulado em R$ 135 milhões

Apostas para o concurso 2.548 podem ser feitas até as 19h desta quarta (14)

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 09:20

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

14 dez 2022 às 09:20
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado em R$ 135 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (14) um prêmio acumulado e estimado em R$ 135 milhões.
As seis dezenas do concurso 2.548 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, no Facebook e no YouTube.
De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador acerte o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 828,7 mil de rendimento no primeiro mês.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. 

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