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Confira as dezenas

Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 60 milhões no sábado (22)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio e prêmio principal acumula para o valor de R$ 60 milhões

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 11:25

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 jul 2023 às 11:25
Bilhete da Mega-Sena
Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 60 milhões no próximo sábado Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
A Mega-Sena acumulou e pode pagar até R$ 60 milhões de reais no sorteio marcado para o próximo sábado (20). Isso porque ninguém acertou o jogo desta quarta-feira (20) que sorteou as dezenas 20, 27, 34, 44, 50 e 54.
Por outro lado, 50 sortudos acertaram a Quina e levaram para casa mais de R$ 90 mil reais. Outros 3.638 jogos acertaram quatro dos números sorteados e ganharam o prêmio de R$ 1.781,18 cada.
Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 78,673 milhões com o último jogo. 
Para sábado (22), a Mega-Sena promete pagar R$ 60 milhões. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

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