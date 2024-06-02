Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 95 milhões na terça-feira (4)

SÃO PAULO - Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2731 da Mega-Sena, neste sábado (1º). O prêmio acumulado subiu para R$ 95 milhões para o sorteio da próxima terça-feira (4).

Ao todo, 126 apostadores acertaram cinco números e vão levar R$ 45.794,77 cada um. Outras 9.008 apostas acertaram quatro números, o que dará direito a R$ 915,08.

Os números sorteados neste sábado foram: 49 - 12 - 58 - 32 - 04 - 45.

O sorteio começou às 20h no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa e da emissora

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

VEJA COMO JOGAR

Pelo site

Acesse o site Loterias Online

Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em "acessar", no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha



Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone "Aposte Agora!"



Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha



Quando acabar tudo, clique em "colocar no carrinho", logo abaixo



Quando o valor total da compra for superior a R$ 30, selecione a opção "ir para pagamento", do lado direito



Informe os dados do seu cartão de crédito e confirme a compra



Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em "minha conta"



Em seguida, em "apostas" e, depois, em "conferir apostas"



Se você tiver ganhado, vai aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada



Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

Após a introdução, faça login ou cadastre-se



Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em "aposte"



Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha



Quando acabar, selecione "adicionar ao carrinho de apostas", na parte de baixo da tela



Assim como no site, o valor mínimo é de R$ 30. Se não deu esse valor, volte ao início e faça outros jogos até atingir a quantia. Ao terminar, clique em "carrinho de apostas"



Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em "avançar para a forma de pagamento"



Informe os dados do cartão e clique em "apostar e autorizar cobrança"



Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha "minha área" e, em seguida, "minhas apostas". Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não



Pelo Internet Banking