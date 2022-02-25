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Acumulou

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 50 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 08:10

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 fev 2022 às 08:10
O concurso 2.457 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (24) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 10 - 19 - 46 - 47 - 49 - 50.
Loterias da caixa
Próximo concurso acontece no sábado (26) e deve pagar o prêmio de R$ 50 milhões. Crédito: Vitor Jubini
O próximo concurso (2.458), no sábado (26), deve pagar o prêmio de R$ 50 milhões. 
A quina teve 51 ganhadores e cada um vai receber R$ 62.932,87. Os 4.414 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.038,76.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O concurso é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

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