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R$ 500 milhões

Mega da Virada 2022 também paga prêmios para quem acertar quina ou quadra

Se ninguém acertar as seis dezenas necessárias para ser o vencedor, quem acertar cinco leva e assim por diante

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 dez 2022 às 10:29
A Mega da Virada 2022 pode mudar a vida de seus vencedores. O prêmio, que será sorteado neste sábado, 31, está estimado em R$ 500 milhões e não é acumulativo.
Se ninguém acertar as seis dezenas necessárias para ser o vencedor, quem acertar cinco leva e assim por diante.
Mas o que nem todo mundo sabe é que, mesmo se houver um vencedor com seis dezenas, quem fizer a quina ou a quadra também ganhará algum dinheiro.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição do valor arrecadado pela Mega da Virada para o prêmio se dá da seguinte forma:
- 62% para a primeira faixa: quem teve seis acertos (sena);- 19% para a segunda faixa: quem teve cinco acertos (quina);- 19% para a terceira faixa: quem teve quatro acertos (quadra).
Caso ninguém acerte os seis números, quem acertou cinco acumula os dois prêmios: da primeira e da segunda faixa.
Além disso, a primeira faixa tem adicionado ao prêmio:
- 5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;- 22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);- O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, se houver.

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