Mega da Virada 2022 também paga prêmios para quem acertar quina ou quadra

A Mega da Virada 2022 pode mudar a vida de seus vencedores. O prêmio, que será sorteado neste sábado, 31, está estimado em R$ 500 milhões e não é acumulativo.

Se ninguém acertar as seis dezenas necessárias para ser o vencedor, quem acertar cinco leva e assim por diante.

Mas o que nem todo mundo sabe é que, mesmo se houver um vencedor com seis dezenas, quem fizer a quina ou a quadra também ganhará algum dinheiro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição do valor arrecadado pela Mega da Virada para o prêmio se dá da seguinte forma:

- 62% para a primeira faixa: quem teve seis acertos (sena);- 19% para a segunda faixa: quem teve cinco acertos (quina);- 19% para a terceira faixa: quem teve quatro acertos (quadra).

Caso ninguém acerte os seis números, quem acertou cinco acumula os dois prêmios: da primeira e da segunda faixa.

Além disso, a primeira faixa tem adicionado ao prêmio: