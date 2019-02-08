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Incêndio no Flamengo

Médico diz que atleta capixaba teve 30% a 35% do corpo queimados

Os ferimentos se concentram nos membros superiores, pescoço, dorso do tórax e face

Publicado em 

08 fev 2019 às 17:00

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 17:00

Tia de Jhonata Ventura, jogador do Flamengo Crédito: Fernando Madeira
O médico Felipe Leite, que conduziu um procedimento cirúrgico no jovem Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, disse que o rapaz teve 30% a 35% do corpo queimado. Os ferimentos se concentram nos membros superiores, pescoço, dorso do tórax e face.
"A cirurgia não é de uma complexidade muito grande agora. Neste primeiro momento, faz-se uma limpeza da ferida, tira a pele que está morta e simplesmente dá uma primeira prot
eção àquela pele que não tem mais proteção nenhuma", explicou o médico.
Jonathan foi transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, onde há um Centro de Tratamento de Queimados. A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, avaliou que seu caso é o mais grave entre os feridos que foram atendidos.
"As próximas 48 horas são vitais para esse acompanhamento e o nosso prognóstico", disse ela.
Com ferimentos menos graves que Jonathan, Cauan Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e Francisco Diogo Bento Alves, de 15, foram transferidos para um hospital particular da zona oeste a pedido do Flamengo.

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