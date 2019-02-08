Médico diz que atleta capixaba teve 30% a 35% do corpo queimados

Tia de Jhonata Ventura, jogador do Flamengo Crédito: Fernando Madeira

O médico Felipe Leite, que conduziu um procedimento cirúrgico no jovem Jonathan Cruz Ventura, de 15 anos, disse que o rapaz teve 30% a 35% do corpo queimado. Os ferimentos se concentram nos membros superiores, pescoço, dorso do tórax e face.

"A cirurgia não é de uma complexidade muito grande agora. Neste primeiro momento, faz-se uma limpeza da ferida, tira a pele que está morta e simplesmente dá uma primeira prot

eção àquela pele que não tem mais proteção nenhuma", explicou o médico.

Jonathan foi transferido para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, onde há um Centro de Tratamento de Queimados. A secretária municipal de Saúde, Beatriz Busch, avaliou que seu caso é o mais grave entre os feridos que foram atendidos.

"As próximas 48 horas são vitais para esse acompanhamento e o nosso prognóstico", disse ela.