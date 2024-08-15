Médica de 26 anos passa mal ao se exercitar em academia e morre em BH

Luciana Xavier, 26, morreu após sofrer um mal súbito em uma academia Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma médica morreu após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava em uma academia na terça-feira (13), no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Luciana Xavier, 26, estava correndo na esteira quando passou mal, caiu e perdeu a consciência. Outros alunos que estavam na academia no momento acionaram o socorro e a Polícia Militar, segundo informações que constam no boletim de ocorrência.

Outros alunos da academia e a uma agente da PM, que é técnica de enfermagem, tentaram reanimar a jovem até a chegada do socorro. Em seguida, a médica foi socorrida por profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital ainda inconsciente, mas não resistiu e morreu. O corpo da vítima foi submetido a exames no IML para determinar a causa da morte, que não foi divulgada. Luciana foi sepultada no Cemitério São João na quarta-feira (14).