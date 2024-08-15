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Tristeza

Médica de 26 anos passa mal ao se exercitar em academia e morre em BH

Luciana Xavier, 26, estava correndo na esteira quando passou mal, caiu e perdeu a consciência. O corpo da vítima foi submetido a exames no IML para determinar a causa da morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 ago 2024 às 16:07

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 16:07

Luciana Xavier, 26, morreu após sofrer um mal súbito
Luciana Xavier, 26, morreu após sofrer um mal súbito em uma academia Crédito: Reprodução/Redes sociais
Uma médica morreu após sofrer um mal súbito enquanto se exercitava em uma academia na terça-feira (13), no bairro Sagrada Família, em Belo Horizonte. Luciana Xavier, 26, estava correndo na esteira quando passou mal, caiu e perdeu a consciência. Outros alunos que estavam na academia no momento acionaram o socorro e a Polícia Militar, segundo informações que constam no boletim de ocorrência.
Outros alunos da academia e a uma agente da PM, que é técnica de enfermagem, tentaram reanimar a jovem até a chegada do socorro. Em seguida, a médica foi socorrida por profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao hospital ainda inconsciente, mas não resistiu e morreu. O corpo da vítima foi submetido a exames no IML para determinar a causa da morte, que não foi divulgada. Luciana foi sepultada no Cemitério São João na quarta-feira (14).
Em nota, a academia Forma Física disse lamentar a morte da jovem. "Aos parentes e amigos apresentamos nossos sentimentos", declarou. Luciana Xavier era residente de oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia também postou nota em pesar pela morte da médica. "Nossos sinceros sentimentos a toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da Dr. Luciana permanecerão vivos na memória de todos".

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