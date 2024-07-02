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Maranhão

MA: Operação resgata 12 pessoas em condições análogas à escravidão

Nos municípios de São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e São João Dos Patos, todos no Maranhão, houve denúncia da existência de trabalhadores em condições análogas à escravidão.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 jul 2024 às 09:24

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 09:24

Fazendas no Maranhão foram notificados e autuados por descumprimento das normas trabalhistas.
Fazendas no Maranhão foram notificados e autuados por descumprimento das normas trabalhistas. Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho
A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, informou nesta terça-feira (2) que resgatou 12 trabalhadores em condições degradantes em uma fazenda localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras (MA). A operação aconteceu no período de 17 a 26 de junho e incluiu ainda fazendas nos municípios de São Domingos do Azeitão, Pastos Bons e São João Dos Patos, todos no Maranhão, após denúncia da existência de trabalhadores em condições análogas à escravidão.
Em nota, a corporação informou que, nas demais fazendas, apesar de não terem sido encontrados trabalhadores em condições degradantes ou precárias, a fiscalização constatou o descumprimento da legislação trabalhista, de normas de segurança e de saúde no ambiente de trabalho. Os estabelecimentos, segundo a PF, foram notificados e autuados por descumprimento das normas trabalhistas.

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