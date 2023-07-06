Lula: reeleição de Biden é 'estímulo' para disputar a Presidência em 2026

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que pode se candidatar novamente ao Planalto em 2026 ao afirmar que a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , é um "estímulo" para ele. O petista está em seu terceiro mandato na Presidência.

Lula afirmou que encontrou com o presidente dos EUA em Hiroshima, no Japão, e perguntou ao americano se era verdade que ele disputará a reeleição. "Ele (Biden) disse: 'Vou'. Eu falei: 'Isso é um estímulo', sou mais novo que ele." Biden tem 80 anos. A declaração foi dada em entrevista ao SBT nesta quinta-feira (6).

Lula disse que vai trabalhar para que o governo tenha candidato em 2026 Crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Ao ser questionado diretamente se vai concorrer novamente ao cargo, o chefe do Executivo pontuou que discutir eleição neste momento seria "irresponsabilidade" por estar "no começo do mandato." Apesar de não cravar sua disputa à reeleição, ele garantiu trabalhar muito "para que o governo tenha um candidato".

A condição física de Lula, 77 anos, é o principal ponto que o fará decidir se concorrerá à reeleição em 2026. Caso a saúde dele permita, o petista tentará a Presidência no próximo pleito.

O presidente disse também que não vai reprovar caso um ministro de seu governo queira disputar as eleições em 2026, desde que seja feita no tempo correto.