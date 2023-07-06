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Na disputa

Lula: reeleição de Biden é 'estímulo' para disputar a Presidência em 2026

Petista, de 77 anos, admite seguir o exemplo do presidente norte-americano, que tem 80 anos e disputará a reeleição, e tentar mais um mandato na Presidência

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 16:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2023 às 16:45
BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que pode se candidatar novamente ao Planalto em 2026 ao afirmar que a reeleição do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é um "estímulo" para ele. O petista está em seu terceiro mandato na Presidência.
Lula afirmou que encontrou com o presidente dos EUA em Hiroshima, no Japão, e perguntou ao americano se era verdade que ele disputará a reeleição. "Ele (Biden) disse: 'Vou'. Eu falei: 'Isso é um estímulo', sou mais novo que ele." Biden tem 80 anos. A declaração foi dada em entrevista ao SBT nesta quinta-feira (6).
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,
Lula disse que vai trabalhar para que o governo tenha candidato em 2026 Crédito: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Ao ser questionado diretamente se vai concorrer novamente ao cargo, o chefe do Executivo pontuou que discutir eleição neste momento seria "irresponsabilidade" por estar "no começo do mandato." Apesar de não cravar sua disputa à reeleição, ele garantiu trabalhar muito "para que o governo tenha um candidato".
A condição física de Lula, 77 anos, é o principal ponto que o fará decidir se concorrerá à reeleição em 2026. Caso a saúde dele permita, o petista tentará a Presidência no próximo pleito.
O presidente disse também que não vai reprovar caso um ministro de seu governo queira disputar as eleições em 2026, desde que seja feita no tempo correto.
"É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado", ponderou sobre as expectativas para 2026. "Não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que tiver a convenção partidária, quiser ser candidato, se afastar do governo, pode ser candidato. Todo mundo pode ser candidato", disse.

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