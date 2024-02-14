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Israel x Hamas na pauta

Lula chega ao Egito e visita Pirâmide de Gizé com Janja

Presidente terá agendas oficiais apenas na próxima quinta-feira e se reunirá com presidente egípcio

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 15:06

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 fev 2024 às 15:06
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na madrugada desta quarta-feira (14), no horário de Brasília, ao Cairo, capital do Egito. Sua agenda mostra um dia sem compromissos oficiais, que devem começar amanhã. O perfil oficial da primeira-dama, Janja, no Instagram publicou imagens dos dois visitando a Pirâmide de Gizé.
Lula e Janja visitam pirâmides de Gizé, no Egito Crédito: instagram de Janja
Na quinta-feira, 15, o presidente brasileiro deve se encontrar com o presidente Egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi. Também é possível uma visita à sede da Liga Árabe, que fica no Cairo. Um dos principais temas que Lula discutirá no Egito será o conflito entre Israel e o Hamas.
Na sexta-feira (16), Lula embarca para Adis Abeba, capital da Etiópia. Ele participará de atividades da União Africana, cuja sede fica na cidade. Seus compromissos oficiais no local devem ser no sábado (17), e no domingo, 18. Há a expectativa, entre outras reuniões, de encontro bilateral com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

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