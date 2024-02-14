Lula chega ao Egito e visita Pirâmide de Gizé com Janja

Na quinta-feira, 15, o presidente brasileiro deve se encontrar com o presidente Egípcio, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi. Também é possível uma visita à sede da Liga Árabe, que fica no Cairo. Um dos principais temas que Lula discutirá no Egito será o conflito entre Israel e o Hamas.

Na sexta-feira (16), Lula embarca para Adis Abeba, capital da Etiópia. Ele participará de atividades da União Africana, cuja sede fica na cidade. Seus compromissos oficiais no local devem ser no sábado (17), e no domingo, 18. Há a expectativa, entre outras reuniões, de encontro bilateral com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.