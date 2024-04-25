Lira reajusta em 60% valores de diárias em viagens de deputados

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL), reajustou em 60% os valores das diárias em viagens para deputados. A verba envolve despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.

O reajuste foi publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial da Câmara. A definição ocorreu em reunião da Mesa Diretora da Casa de 17 de abril, e o ato tem assinatura de Lira e de outros integrantes da mesa.

Arthur Lira disse que não houve pedido de parlamentares para o ajuste Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O percentual de reajuste corresponde à variação acumulada da inflação do período entre junho de 2015 a março de 2024, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

Na justificativa, o presidente da Casa afirma que os valores do benefício nunca haviam sido reajustados desde sua criação, em abril de 2012.

Lira falou sobre a decisão em entrevista nesta quinta (25) à GloboNews. "O pedido foi feito por servidores, policia legislativa, pessoas que trabalham na Câmara e têm que se deslocar para atender parlamentares", disse. "O que você faz para um policial federal que tem que se deslocar para dar segurança a um parlamentar, acompanhar procedimentos com R$ 200?".

O presidente da Câmara disse ainda que não houve pedido de parlamentares para o ajuste.

"Todo ano a Câmara devolve dinheiro para o Executivo, está abaixo de Senado, de Judiciário, TCU [Tribunal de contas da União] etc. Foi feita uma correção para diminuir ou dar condições a funcionários do Poder Legislativo", afirma.

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