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Verba aumentada

Lira reajusta em 60% valores de diárias em viagens de deputados

Presidente da Câmara afirma que os valores do benefício nunca haviam sido reajustados desde sua criação, em abril de 2012
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2024 às 18:29

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 18:29

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos DeputadosArthur Lira (PP-AL), reajustou em 60% os valores das diárias em viagens para deputados. A verba envolve despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
O reajuste foi publicado nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial da Câmara. A definição ocorreu em reunião da Mesa Diretora da Casa de 17 de abril, e o ato tem assinatura de Lira e de outros integrantes da mesa.
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em sessão no plenário da Casa
Arthur Lira disse que não houve pedido de parlamentares para o ajuste Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O percentual de reajuste corresponde à variação acumulada da inflação do período entre junho de 2015 a março de 2024, segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
Na justificativa, o presidente da Casa afirma que os valores do benefício nunca haviam sido reajustados desde sua criação, em abril de 2012.
Lira falou sobre a decisão em entrevista nesta quinta (25) à GloboNews. "O pedido foi feito por servidores, policia legislativa, pessoas que trabalham na Câmara e têm que se deslocar para atender parlamentares", disse. "O que você faz para um policial federal que tem que se deslocar para dar segurança a um parlamentar, acompanhar procedimentos com R$ 200?".
O presidente da Câmara disse ainda que não houve pedido de parlamentares para o ajuste.
"Todo ano a Câmara devolve dinheiro para o Executivo, está abaixo de Senado, de Judiciário, TCU [Tribunal de contas da União] etc. Foi feita uma correção para diminuir ou dar condições a funcionários do Poder Legislativo", afirma.
VEJA OS NOVOS VALORES POR CARGO
  • Presidente da Câmara: R$ 981
  • Deputados: R$ 842
  • Servidores com função comissionada (FC) -06, FC-05: R$ 785
  • Servidores com FC-04, FC-03, CNE-07: R$ 702
  • Analistas e técnicos legislativos, demais FC e CNE: R$ 560
  • Adicional de embarque e desembarque: R$ 448

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