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No Paraná

Jovem morre em acidente de trânsito e pai repórter faz cobertura em live

Donatto Candido tem uma página de notícias no Facebook e costuma noticiar casos policiais. Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, pilotava uma moto e bateu de frente com um carro

Publicado em 25 de Março de 2024 às 14:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2024 às 14:33
Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, morreu em um acidente no Paraná
Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, morreu em um acidente no Paraná Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um repórter decidiu noticiar ao vivo um acidente que vitimou a filha dele no Paraná. A jovem morreu após colidir a moto contra um carro numa rodovia. O comunicador Donatto Candido contou que foi surpreendido com a notícia do acidente da filha. "Já estava me preparando para dormir".
Ele foi até o local do acidente e abriu uma transmissão ao vivo. Donatto tem uma página de notícias no Facebook e costuma noticiar casos policiais. Kamilly Vitória Cândido, de 21 anos, pilotava uma moto e bateu de frente com um carro na noite de sexta (22). Ela morreu no local do acidente, na rodovia PRC-279 em Faxinal, no norte do Paraná.
Segundo Donatto, a filha estava saindo do trabalho. Kamilly era safrista na empresa Coamo. "Ela estava contente porque tinha arrumado esse bico para fazer". O UOL tenta contato com a Polícia Rodoviária Estadual do Paraná para mais informações sobre o acidente.
"Um acidente com a minha filha aqui próximo a Coamo. Ela estava saindo do serviço e estava contente por conseguir o serviço. Infelizmente, bateu a moto de frente com um Pálio. Vejo hoje o corpo da minha filha estendido no chão", disse Donatto Candido, em live.

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