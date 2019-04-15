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Terreirão do Samba

Jovem de 20 anos morre eletrocutada em festival no Rio de Janeiro

Maria Fernanda Ferreira de Lima, de 20 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital municipal Souza Aguiar, teve quatro paradas cardíacas e não resistiu

Publicado em 14 de Abril de 2019 às 22:52

Publicado em 

14 abr 2019 às 22:52
Maria Fernanda morreu após levar um choque em evento no Centro do Rio Crédito: Reprodução | Facebook
Estudante de odontologia, de 20 anos, Maria Fernanda Ferreira de Lima morreu após ter recebido choque durante um festival de funk no Terreirão do Samba, no centro do Rio de Janeiro. Ela estava na área de produção do evento, por volta das 4h deste domingo (14) ao lado de amigos, e encostou numa barra de metal energizada.
Maria Fernanda chegou a ser levada ao Hospital Souza Aguiar, próximo de onde aconteceu o acidente. Mas teve quatro paradas cardíacas e não resistiu.
Nas redes sociais, a organizadora do evento, a Puff Puff Bass, publicou nota lamentando a morte. "Infelizmente nessa noite, por volta das 4h, fomos informados pelos nossos brigadistas de incêndio de que havia acontecido um incidente. Logo após, nossos médicos decidiram que o melhor a se fazer era encaminhá-la ao hospital. Repassamos essa informação para o Terreirão do Samba e decidimos, a partir desta ocasião, encerrar o evento". Os organizadores afirmaram também que zelam "pela integridade" dos seus clientes. 
O caso está sendo investigado na 6a Delegacia de Polícia, da Cidade Nova, na região central. Os responsáveis pelo Terreirão do Samba e pelo evento já foram ouvidos.

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