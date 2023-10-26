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No Rio de Janeiro

Idosa de 65 anos foi assassinada por 'filha de consideração', diz polícia

Sheila Macedo da Silva foi morta a tiros em frente ao condomínio onde vivia; suspeita de cometer o crime teria confessado a autoria à Polícia Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2023 às 07:30

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 07:30

Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (25), por envolvimento no homicídio da idosa Sheila Macedo da Silva, de 65 anos
Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (25), por envolvimento no homicídio da idosa Sheila Macedo da Silva, de 65 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher foi presa, nesta quarta-feira (25), por envolvimento no homicídio da idosa Sheila Macedo da Silva, de 65 anos, no bairro Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro. A suspeita tratava a vítima como "mãe de consideração".
A suspeita, que não teve o nome divulgado pela polícia, confessou o crime ao ser conduzida para a delegacia, segundo nota da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
A mulher teria usado uma conta da idosa para fazer compras e contrair um empréstimo consignado no valor de R$ 50 mil. Segundo a polícia, o dinheiro do empréstimo foi transferido, posteriormente, para uma conta pessoal da acusada.
A polícia acredita que a motivação do crime foi financeira. A corporação não deu mais detalhes sobre a investigação.

Relembre o caso

Sheila Macedo da Silva foi morta na frente do condomínio que morava.
Imagens do circuito de segurança de um prédio mostram que a mulher caminha pela calçada, quando um carro branco se aproxima dela. O crime ocorreu na rua Mirataia.
O vídeo registrou o exato momento em que Sheila é alvejada. Ela cai no chão e o veículo vai embora. As imagens não mostram o autor dos disparos levando itens da vítima.
Uma equipe do 18° BPM (Jacarepaguá) foi ao local do crime e encontrou a mulher com marcas de disparos de arma de fogo. A área foi isolada.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou Sheila para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, zona sul do Rio. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

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