  • Idosa cai em canal após parte de casa desabar no RJ
Devido às chuvas

Idosa cai em canal após parte de casa desabar no RJ

Ela estava em casa, às margens do Canal Caboclo, no bairro Vila Ideal, quando o imóvel caiu parcialmente na água
26 out 2023 às 14:53

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 14:53

Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, foi levada pela correnteza após parte da casa dela cair em um canal de Duque de Caxias (RJ) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, foi levada pela correnteza após parte da casa dela cair em um canal de Duque de Caxias (RJ) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma idosa de 78 anos foi levada pela correnteza após parte da casa dela cair em um canal de Duque de Caxias (RJ). A mulher foi identificada como Maria do Carmo Basílio, segundo a prefeitura de Duque de Caxias. Ela estava em casa, às margens do Canal Caboclo, no bairro Vila Ideal, quando o imóvel caiu parcialmente na água.
Câmeras de segurança gravaram o momento da queda. Nas imagens, é possível ver o muro da casa inclinado pouco antes de cair. A idosa cai de costas na água e é levada pela correnteza. O caso foi registrado às 8h08, segundo as imagens de câmeras de segurança.
O acionamento para o Corpo de Bombeiros foi feito às 9h40, segundo o relatório de ocorrência. As buscas continuavam em vigor às 12h. A cidade de Duque de Caxias está em estado de observação por causa das chuvas que atingem a região. Há alagamentos em alguns pontos da cidade, segundo a prefeitura.
O município do Rio de Janeiro também sofreu com as chuvas e está em mobilização desde as 6h20. Nuvens carregadas fizeram "o dia virar noite" na capital. 

