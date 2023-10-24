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Flagrante

Homem é preso após tentar incendiar igreja da Candelária, no Rio

O incêndio foi contido logo no início e as investigações do caso segue em andamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 out 2023 às 13:53

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 13:53

Material apreendido com o suspeito
Material apreendido com o suspeito Crédito: Divulgação/Secretaria Municipal de Governo
Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (24) após tentar incendiar a Igreja Candelária, no Rio de Janeiro. Agentes do programa Segurança Presente autuaram o homem por dano qualificado e porte de artefato explosivo, disse a Polícia Civil do Rio.
Imagens após o episódio mostram parte do chão da igreja com marcas escuras causadas pelas chamas. O incêndio foi contido logo no início. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá). "A investigação está em andamento para esclarecimento de todos os fatos", a Polícia Civil.

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