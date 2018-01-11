Hétero flex: a polêmica da vez entre os homens

Um homem que fica com homens e mulheres é bissexual? Ou seria hétero flex? Crédito: Reprodução | MaxPixelENTITY_apos_ENTITYs contributors

Quando um homem tem relações com pessoas do mesmo gênero e  eventualmente  também do sexo oposto, ele é bissexual, correto? Para alguns, nem sempre essa nomenclatura se enquadra. E assim surgiu o termo hétero flex. O tema é abordado no livro Festa de orgias para homens, do antropólogo niteroiense Victor Hugo Barreto.

O pesquisador, doutor em antropologia pela UFF, fez um mergulho etnográfico, por quatro anos, em festas na cidade do Rio onde homens que se identificam como heterossexuais mantêm relações entre si.

"Estudo a sexualidade há oito anos e acho bacana que as pessoas estejam experimentando. Mas percebo que, por mais que a prática nessas orgias seja homossexual, os homens não querem se identificar como gays. São heterossexuais flexíveis, mas também poderiam ser chamados de homossexuais flexíveis", observa Barreto.

O termo hétero flex foi também usado pelo psicólogo especializado em terapias sexuais Juan Macías, em entrevista ao jornal El País. Segundo ele, conceitos como hétero flexível ou hétero curioso estão permitindo aos homens explorar sua sexualidade sem a necessidade de questionar sua identidade como heterossexuais.

Na pesquisa, Barreto identificou regras para homens participarem das orgias: precisam ter aparência máscula, ser discretos e safados:

"Um dos que entrevistei era um advogado carioca, da Zona Sul, 40 anos, casado e pai de dois filhos. Naquele dia, ele estava apressado, depois de participar de uma (orgia com homens) porque a sobrinha havia nascido e ele encontraria a mulher e as crianças. Assim é a realidade de tantos outros que frequentam esses ambientes".

Segundo o antropólogo, essas festas acontecem em saunas, clubes de swing e salas comerciais. São eventos secretos. Os homens têm que deixar celulares guardados e só entram nas salas de sunga, cueca ou pelados.

Para a sexóloga Carla Cecarello, eles podem não se ver como gays, mas têm uma homossexualidade latente: