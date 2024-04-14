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Sucesso de público

'Guerra Civil', filme com Wagner Moura, lidera bilheterias nos EUA

No Brasil, a produção estreia no dia 18 de abril
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2024 às 14:08

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 14:08

O thriller distópico "Guerra Civil", da produtora independente A24, atingiu, em seu dia de estreia e exibições anteriores, uma arrecadação de US$ 10,7, ou R$ 54,7 milhões em 3.838 cinemas.
Protagonizado por Kirsten Dunst, que interpreta uma fotojornalista, o filme também tem no elenco o ator brasileiro Wagner Moura.
Isso representa a melhor estreia em valor bruto da história da A24, e supera os US$ 5,1 milhões arrecadados com "Hereditário", de 2018 --o filme de terror, aliás, detém o recorde de melhor fim de semana de abertura da produtora, com uma arrecadação de US$ 13,5, o que deve ser superado pelo novo filme.
Esta é uma maca importante para o filme de Alex Garland, uma vez que "Guerra Civil" é a produção mais cara da história do estúdio e custou US$ 50 milhões entre produção, custos adicionais, marketing e distribuição.
Até então, as melhores bilheterias da A24 incluem o vencedor do Oscar "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (US$ 77), "Joias Brutas" (US$ 50), "Lady Bird" (US$ 48,9) e "Fale Comigo" (US$ 48).
O lançamento desbancou "Godzilla e Kong: O Novo Império", então campeão de bilheterias. A produção estreia no Brasil no dia 18 deste mês.

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