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Vacina

Governadores terão reunião com Maia, Alcolumbre e Guedes, diz Caiado

Segundo o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) no encontro, os chefes estaduais deverão discutir, entre outros pontos, a vacina da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 14:43

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 14:43

Ronaldo Caiado, governador de Goiás
Ronaldo Caiado, governador de Goiás Crédito: Divulgação/Governo de Goiás
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), afirmou nesta quarta-feira (28), que os governadores têm reunião prevista para o dia 3 de novembro, em Brasília. No encontro, os chefes estaduais deverão discutir, entre outros pontos, a vacina da Covid-19. 
Caiado informou que o encontro contará com a presença dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além do ministro da Economia, Paulo Guedes
"Nós teremos uma reunião todos nós governadores, se não me engano, dia 3 aqui em Brasília com o presidente da Câmara e do Senado também o ministro da Economia", disse ele, ao chegar no Palácio do Planalto.
O governador estará junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro, no período da tarde desta quarta para a sanção da MP 987, sobre incentivos fiscais para a indústria automobilística instalada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

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