General Mourão critica pagamento de 13° salário e férias

O general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Tiago Queiroz

O general Hamilton Mourão (PRTB) , vice na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições presidenciais, foi filmado criticando o 13º salário e o pagamento de adicional de férias, em uma palestra na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, na última terça-feira (25). Ele disse que esses pagamentos são "jabuticabas" - ou seja, só ocorrem no Brasil.

"Temos umas jabuticabas que a gente sabe que são uma mochila nas costas de todo empresário", disse Mourão. "Jabuticabas brasileiras: 13º salário. Como a gente arrecada 12 (meses) e pagamos 13? O Brasil é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais", completou. "São coisas nossas, a legislação que está aí. A visão dita social com o chapéu dos outros e não do governo."

Procurada, a assessoria do candidato a vice confirmou a presença de Mourão no evento em Uruguaiana, mas disse que não vai comentar o caso no momento.

POLÊMICAS

Não é a primeira vez que Mourão dá declarações polêmicas na campanha. Neste mês, ele defendeu uma Constituição elaborada por não eleitos e a ideia de que filhos criados por mães e avós, sem a presença do pai, correm mais risco de entrar para o tráfico. As declarações causaram irritação na campanha de Bolsonaro que determinou que Mourão reduzisse as atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste provocado por declarações polêmicas de dois aliados.

CPMF

Outro assessor de Bolsonaro, o economista Paulo Guedes, também recebeu a ordem para evitar declarações públicas após declarar no dia 18 de setembro que estudava uma proposta para o eventual governo: a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF, o que põe em xeque o discurso da campanha de redução de imposto. Ambos foram desautorizados pelo candidato do PSL.

REFORMA TRABALHISTA

No Rio Grande do Sul, o vice de Bolsonaro disse que o país deve ter uma "implementação séria" da reforma trabalhista do governo Temer e criticou o imposto sindical obrigatório, extinto com a reforma, em 2017, ao afirmar que essa taxação "é o maior custo que existe em cima da atividade produtiva".

Mourão comentou sobre realizar uma "liberalização financeira" atrelada a uma abertura comercial "lenta, gradual e segura". "Essa abertura não pode ser um escancarar de portas. Ela terá que ser igual à distensão para o período final do governo militar, como fez o presidente (e general Ernesto) Geisel", disse. Mourão também falou em "partir agressivamente para exportar" e em "destravar o Mercosul", que classificou como "feira ideológica".

Sobre a fala do economista Paulo Guedes sobre recriar a CPMF, Mourão disse que, "para que ocorra algum tipo de imposto dessa natureza, os outros devem ser baixados". O vice de Bolsonaro também criticou desonerações e afirmou que se deve "paulatinamente organizar tudo isso". "(As desonerações) não podem ser cortadas da noite para o dia", afirmou.