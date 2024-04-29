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Tragédia

Garçom mata vereador e esfaqueia dois em restaurante no Ceará

A polícia localizou o suspeito do crime no mesmo dia. O homem foi preso em flagrante e a faca foi apreendida. A motivação ainda é desconhecida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2024 às 17:35

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 17:35

Cesar Araújo Veras, vereador de Camocim, no Ceará, foi morto em um restaurante
César Araújo Veras, vereador de Camocim, no Ceará, morto num restaurante Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um garçom esfaqueou três pessoas em um restaurante de Camocim, no interior do Ceará, na tarde de domingo (28). Um vereador foi atingido por um golpe de faca no pescoço e morreu. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o garçom se aproxima de César Araújo Veras (PDT) pelas costas e o golpeia. César Veras consegue se levantar e sai do restaurante com as mãos no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos.
O homem também esfaqueou dono do restaurante e outro cliente antes de fugir. O restaurante estava cheio no momento do ataque e gerou correria entre os clientes. Os feridos foram levados a uma unidade de saúde da região. Ainda não se sabe o estado de saúde deles. A polícia localizou o suspeito do crime no mesmo dia no bairro Tijuca, na saída da cidade de Camocim. O homem de 34 anos foi preso em flagrante e a faca foi apreendida. Ele responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa e duas tentativas de homicídio qualificado. A Delegacia Regional de Sobral investiga a motivação do crime.

Repercussão

A Prefeitura de Camocim decretou luto oficial de três dias e ponto facultativo após a morte do vereador César Veras. A Câmara Municipal lamentou a morte e suspendeu as atividades por sete dias. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou a morte do vereador. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, vítima de um crime bárbaro. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos", escreveu nas redes sociais.
O velório do vereador César Veras será realizado nesta segunda-feira (29) até as 17 horas na quadra do Instituto São José. O sepultamento acontecerá na sequência no Cemitério São José.

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