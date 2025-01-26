  Fernanda Torres vence prêmio de melhor atriz do Satellite Awards
Cinema

Fernanda Torres vence prêmio de melhor atriz do Satellite Awards

Atriz é premiada mais uma vez por sua performance no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles
Agência Estado

26 jan 2025 às 13:45

Publicado em 26 de Janeiro de 2025 às 13:45

SÃO PAULO - Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama na 29ª edição dos Satellite Awards, realizada neste domingo (26). Promovido pela International Press Academy (IPA), são destacadas as melhores performances do cinema mundial e foram analisados artistas renomados de diversos países.
Fernanda Torres foi premiada por sua performance no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. A atriz, que tem conquistado reconhecimento internacional, se destacou ao interpretar Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, morto pelo regime militar na ditadura.
Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Divulgação
Em seu perfil no Instagram, Fernanda comemorou a conquista compartilhando o resultado da premiação com um emoji da bandeira do Brasil. Na disputa pelo prêmio, a atriz brasileira superou grandes nomes como Angelina Jolie, Lily-Rose Depp, Nicole Kidman, Saoirse Ronan e Tilda Swinton.
Fernanda também foi a vencedora do Globo de Ouro – a primeira vez que uma brasileira ganha a estatueta – e está na disputa pelo Oscar, cuja cerimônia de premiação será realizada em março.
Embora Ainda Estou Aqui estivesse na corrida também para Melhor Filme Internacional, a produção Waves, da República Tcheca, levou a estatueta nesta categoria. O filme de Walter Salles também é candidato ao Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

Tópicos Relacionados

Cinema Filme
Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

