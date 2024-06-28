Ex-síndico é suspeito de desviar dinheiro e até sofá de condomínio

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do ex-síndico Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil investiga um homem suspeito de usar da função de síndico para desviar dinheiro e móveis de um condomínio de luxo em Maceió. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele. A ação policial ocorre na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Guaxuma.

O ex-síndico também aplicava multas aos moradores. Segundo a polícia, as multas eram de "altos valores". Condôminos e administradores do residencial foram ouvidos pela polícia após denunciarem o caso. Documentos e alguns móveis que seriam de propriedade do condomínio foram recuperados. Entre os objetos estão um sofá, cadeiras e aparelhos de televisão.

Somado, valor de bens recuperados se aproxima de R$ 100 mil. As apreensões foram feitas para restituir o patrimônio do condomínio, afirmou o delegado Sidney Tenório. O homem é suspeito de apropriação indébita majorada, estelionato e furto. Ele não exerce mais o cargo de síndico no condomínio.