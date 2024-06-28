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Alagoas

Ex-síndico é suspeito de desviar dinheiro e até sofá de condomínio

O homem é suspeito de apropriação indébita majorada, estelionato e furto. A identidade dele não foi divulgada pela polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2024 às 15:15

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 15:15

A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa do ex-síndico Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil investiga um homem suspeito de usar da função de síndico para desviar dinheiro e móveis de um condomínio de luxo em Maceió. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa dele. A ação policial ocorre na manhã desta sexta-feira (28), no bairro Guaxuma.
O ex-síndico também aplicava multas aos moradores. Segundo a polícia, as multas eram de "altos valores". Condôminos e administradores do residencial foram ouvidos pela polícia após denunciarem o caso. Documentos e alguns móveis que seriam de propriedade do condomínio foram recuperados. Entre os objetos estão um sofá, cadeiras e aparelhos de televisão.
Somado, valor de bens recuperados se aproxima de R$ 100 mil. As apreensões foram feitas para restituir o patrimônio do condomínio, afirmou o delegado Sidney Tenório. O homem é suspeito de apropriação indébita majorada, estelionato e furto. Ele não exerce mais o cargo de síndico no condomínio.
O homem não foi encontrado. Ele deve ser intimado para interrogatório, informou a Polícia Civil. A identidade dele não foi divulgada pela polícia e o UOL tenta encontrar a defesa. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

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