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Rio Grande do Sul

Enteado confessa que matou padrasto e colocou corpo no freezer

O homem, que não teve o nome divulgado, foi detido em Gramado, a cerca de 180 km do local do crime. Ele contou à polícia que esfaqueou o padrasto Milton Prestes da Silva, de 55 anos

Publicado em 05 de Março de 2025 às 13:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 mar 2025 às 13:50
O corpo de Milton Prestes da Silva, 55, foi encontrado em um freezer
O corpo de Milton Prestes da Silva, 55, foi encontrado em um freezer Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O enteado do homem encontrado esquartejado dentro de um freezer em Palmares do Sul (RS) foi preso após confessar o crime. A mãe dele ainda é procurada. A identidade dele não foi divulgada.
O enteado contou à polícia que esfaqueou o padrasto. O corpo de Milton Prestes da Silva, 55, foi encontrado em um freezer na própria casa, na rua Visconde de São Leopoldo. Ele não era visto desde o dia 27 de fevereiro. Dois dias depois, vizinhos relataram ter visto uma intensa fumaça saindo da casa.
Ele negou qualquer participação da mãe no crime. A mulher fugiu após ser questionada por familiares de Milton sobre o paradeiro dele. Segundo relatos, ela demonstrou nervosismo e fugiu do local de carro. O veículo foi encontrado abandonado horas depois nas proximidades da Lagoa do Quintão. No porta-malas, a polícia encontrou um serrote, uma corta e restos de carvão.
A mulher está foragida. A investigação ainda não descartou a participação da ex-companheira de Milton no crime, informou a Brigada Militar. A motivação ainda não foi esclarecida.
O homem foi detido em Gramado, a cerca de 180 km do local do crime. Ele tem antecedentes por tráfico e associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, porte de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. A mãe dele já foi indiciada por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, adulteração de sinal de identificação veicular, apropriação indébita e receptação.

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