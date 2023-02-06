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No Rio de Janeiro

Embarcação naufraga no Rio e deixa pelo menos três mortos

14 pessoas estavam embarcadas na traineira no momento do naufrágio; cinco pessoas seguem desaparecidas
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 fev 2023 às 10:04

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 10:04

Bombeiros fizeram uma operação de resgate após o naufrágio
Bombeiros fizeram uma operação de resgate após o naufrágio Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Uma traineira que navegava pela Baía de Guanabara naufragou na tarde de ontem (5), deixando pelo menos três mortos. Cinco pessoas estão desaparecidas. Segundo a Marinha do Brasil, o acidente aconteceu nas proximidades da Ilha do Governador.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia 14 pessoas a bordo, das quais seis foram resgatadas com vida. Os bombeiros prestaram os primeiros-socorros e encaminharam as vítimas para a Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador.
Os três mortos são adultos. Entre os desaparecidos há uma criança e um adolescente. As buscas estão sendo feitas com a participação de mergulhadores, lanchas, moto aquática e aeronaves, além de contar com o apoio da Capitania dos Portos.
A Marinha informou que um procedimento interno será instaurado para apurar causas, circunstâncias e responsabilidades pelo acidente.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os pacientes encaminhados ao CER já receberam alta.

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