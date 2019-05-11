Dia 15: UNE convoca protesto contra cortes na educação e descarta greve

A UNE (União Nacional dos Estudantes) convocou estudantes de todo o país para uma mobilização nacional na próxima quarta-feira (15) contra os cortes de verba nas universidades federais anunciados pelo governo Jair Bolsonaro (PSL).
Sindicatos ligados à educação já haviam anunciado paralisação e manifestações nessa data contra a reforma da Previdência.
Com o anúncio do bloqueio de verbas e a suspensão de bolsas de pesquisa, a UNE decidiu fazer uma nova convocação para os protestos e colocar a reversão dos cortes nas instituições como pauta prioritária.
A entidade descarta, no entanto, uma greve estudantil posteriormente. "A nossa convocação é universidade aberta funcionando a todo vapor, porque o sonho do Bolsonaro é que a universidade pare", diz a presidente da entidade, Marianna Dias.
Apesar de descartar uma paralisação prolongada, ela afirma que os estudantes vão parar em dias pontuais e farão uma série de manifestações. "A mobilização vai ser todo dia, nas universidades e nas ruas, mas as paralisações vão ser pontuais."
Desde o anúncio dos cortes, alunos e pesquisadores já vêm promovendo atos em algumas cidades do país. A ideia é que a quarta-feira seja um marco da nacionalização desse movimento.
"O dia 15 vai ser um dia histórico, que vai marcar o início de uma movimentação massiva", afirma Marianna.
Segundo ela, que é aluna de pedagogia da Unip (Universidade Paulista), estudantes de instituições privadas também estão sendo convocados.
Em São Paulo, a manifestação acontece a partir das 14h no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo). A participação de alunos de outras localidades está sendo deliberada em assembleias por todo o país.
Confira abaixo alguns dos protestos já agendados, de acordo com informações divulgadas pela UNE na manhã desta sexta-feira (10):
AMAPÁ
Macapá: Praça das Bandeiras, às 15h
AMAZONAS
Manaus: Entrada da Ufam, a partir das 7h, e às 15h no centro da cidade
CEARÁ
Fortaleza: Praça da Bandeira, às 8h
DISTRITO FEDERAL
Brasília: Museu da República, às 10h
GOIÁS
Goiânia: Praça Universitária, às 14h
MARANHÃO
São Luís: Espaço de Vivência da UFMA, às 10h30
MATO GROSSO
Praça Alencastro, às 14h
MINAS GERAIS
Belo Horizonte: Praça da Estação, 9h30
Diamantina: Largo Dom João, 15h
PARANÁ
Curitiba: Praça Santos Andrade, 9h
RIO DE JANEIRO
Rio de Janeiro: Candelária, 15h
RIO GRANDE DO SUL
Caxias do Sul: Praça Dante Alighieri, às 16h30
Porto Alegre: Faculdade de Educação da UFRGS, às 18h
Viamão: centro da cidade, às 16h
SANTA CATARINA
Chapecó: Praça Coronel Bertaso, às 9h30
Florianópolis: Largo da Alfândega, 15h
SÃO PAULO
Campinas: Largo do Rosário, às 10h30
São Carlos: Praça Coronel Salles, às 9h
São Paulo: vão do Masp, na avenida Paulista, às 14h
Sorocaba: Praça Coronel Fernando Prestes, às 9h