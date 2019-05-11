Dia 15: UNE convoca protesto contra cortes na educação e descarta greve

Protesto contra corte de verbas nas federais Crédito: Eduardo Dias | Arquivo

Sindicatos ligados à educação já haviam anunciado paralisação e manifestações nessa data contra a reforma da Previdência.

Com o anúncio do bloqueio de verbas e a suspensão de bolsas de pesquisa, a UNE decidiu fazer uma nova convocação para os protestos e colocar a reversão dos cortes nas instituições como pauta prioritária.

A entidade descarta, no entanto, uma greve estudantil posteriormente. "A nossa convocação é universidade aberta funcionando a todo vapor, porque o sonho do Bolsonaro é que a universidade pare", diz a presidente da entidade, Marianna Dias.

Apesar de descartar uma paralisação prolongada, ela afirma que os estudantes vão parar em dias pontuais e farão uma série de manifestações. "A mobilização vai ser todo dia, nas universidades e nas ruas, mas as paralisações vão ser pontuais."

Desde o anúncio dos cortes, alunos e pesquisadores já vêm promovendo atos em algumas cidades do país. A ideia é que a quarta-feira seja um marco da nacionalização desse movimento.

"O dia 15 vai ser um dia histórico, que vai marcar o início de uma movimentação massiva", afirma Marianna.

Segundo ela, que é aluna de pedagogia da Unip (Universidade Paulista), estudantes de instituições privadas também estão sendo convocados.

Em São Paulo, a manifestação acontece a partir das 14h no vão do Masp (Museu de Arte de São Paulo). A participação de alunos de outras localidades está sendo deliberada em assembleias por todo o país.

Confira abaixo alguns dos protestos já agendados, de acordo com informações divulgadas pela UNE na manhã desta sexta-feira (10):

AMAPÁ

Macapá: Praça das Bandeiras, às 15h

AMAZONAS

Manaus: Entrada da Ufam, a partir das 7h, e às 15h no centro da cidade

CEARÁ

Fortaleza: Praça da Bandeira, às 8h

DISTRITO FEDERAL

Brasília: Museu da República, às 10h

GOIÁS

Goiânia: Praça Universitária, às 14h

MARANHÃO

São Luís: Espaço de Vivência da UFMA, às 10h30

MATO GROSSO

Praça Alencastro, às 14h

MINAS GERAIS

Belo Horizonte: Praça da Estação, 9h30

Diamantina: Largo Dom João, 15h

PARANÁ

Curitiba: Praça Santos Andrade, 9h

RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro: Candelária, 15h

RIO GRANDE DO SUL

Caxias do Sul: Praça Dante Alighieri, às 16h30

Porto Alegre: Faculdade de Educação da UFRGS, às 18h

Viamão: centro da cidade, às 16h

SANTA CATARINA

Chapecó: Praça Coronel Bertaso, às 9h30

Florianópolis: Largo da Alfândega, 15h

SÃO PAULO

Campinas: Largo do Rosário, às 10h30

São Carlos: Praça Coronel Salles, às 9h

São Paulo: vão do Masp, na avenida Paulista, às 14h