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Rio Grande do Sul

Criminosos arrombam abrigo municipal, levam ração e matam cinco cães

O crime ocorreu no fim de semana, em Encruzilhada do Sul (RS)

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 18:45

Publicado em 

23 abr 2019 às 18:45
Criminosos arrombam abrigo municipal, levam ração e matam cinco cães no RS Crédito: Pixabay
Assaltantes invadiram um abrigo temporário para cães, pegaram dez sacos de ração, medicamentos veterinários, produtos de limpeza, um carrinho de mão e mataram cinco animais a pauladas. O crime ocorreu no fim de semana, em Encruzilhada do Sul (RS).
Segundo informações da prefeitura, um servidor responsável pela manutenção d
o abrigo Rodolfo Albino Klafke Neto, localizado no Parque de Eventos do Alto do Renner, foi surpreendido pela cena na manhã de domingo (21).
Para a administração municipal, os cães teriam avançado nos criminosos, que reagiram com violência. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.
O abrigo atende 30 animais, sua capacidade máxima. Ali, depois de serem recolhidos das ruas, são avaliados por veterinário, vacinados e castrados. Só depois ficam disponíveis para adoção. A cada cão adotado, outro é acolhido no local.

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