Criminosos arrombam abrigo municipal, levam ração e matam cinco cães no RS Crédito: Pixabay

Assaltantes invadiram um abrigo temporário para cães, pegaram dez sacos de ração, medicamentos veterinários, produtos de limpeza, um carrinho de mão e mataram cinco animais a pauladas. O crime ocorreu no fim de semana, em Encruzilhada do Sul (RS).

Segundo informações da prefeitura, um servidor responsável pela manutenção d

o abrigo Rodolfo Albino Klafke Neto, localizado no Parque de Eventos do Alto do Renner, foi surpreendido pela cena na manhã de domingo (21).

Para a administração municipal, os cães teriam avançado nos criminosos, que reagiram com violência. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a Polícia Civil investiga o caso.