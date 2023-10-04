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Em Pernambuco

Criança de 7 anos cai de apartamento no sétimo andar e sobrevive

Menina foi levada ao hospital e está com quadro de saúde estável, de acordo com a unidade de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 out 2023 às 06:54

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 06:54

Uma criança de sete anos sobreviveu ao cair do sétimo andar de um prédio no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.
A queda ocorreu no início da manhã desta terça-feira (3), por volta das 6h50.
Condomínio Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes
Condomínio Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes Crédito: Reprodução/Google Street View
A menina foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital da Restauração, na região central do Recife. Segundo a unidade de saúde, a situação da vítima é "estável".
O pai da criança disse que ela não teve fraturas e que está consciente. Declaração foi dada em entrevista à TV Jornal, afiliada do SBT. "Ela está bem, lúcida e falando", contou.
Ele esclareceu que a criança ficou sozinha em casa após a mãe sair para comprar pão em frente ao condomínio, onde vivem as duas. "Um vizinho ligou para ela e contou que uma criança havia caído", explicou.
A criança teria ido até a varanda do apartamento e cortado uma parte da tela de proteção. "Ela diz que não se lembra de nada", contou o pai.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil de Pernambuco não informou se o caso será investigado.

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