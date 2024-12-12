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Estado grave

Criança de 6 anos é baleada no peito a caminho da escola no Rio de Janeiro

De acordo com relato do pai, a criança foi atingida por uma bala perdida durante um tiroteio que resultou na morte do empresário Pedro Paulo Monteiro de Oliveira

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 14:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2024 às 14:39
Um menino de seis anos foi baleado no peito em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta (11). Ele está internado em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas. De acordo com relato do pai, a criança estava a caminho da escola quando foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio que resultou na morte do empresário Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, 33.
O menino estava brincando com um colega e caminhava um pouco mais à frente, ainda segundo depoimento do pai. Durante o trajeto, o pai ouviu disparos e, em seguida, o choro da criança, que reclamava de dor no peito e começou a sangrar. Os tiros teriam sido disparados por um homem que estava na garupa de uma moto e tinham como alvo o empresário, dono de uma choperia localizada na mesma rua. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
A região do ataque é conhecida por ser movimentada, abrigando comércio local, como supermercado, loja de materiais de construção, farmácia e uma praça. Após o ocorrido, moradores relataram a presença de policiais no local. A área é um dos acessos ao Morro do Juramento, de influência do Comando Vermelho. A Delegacia de Homicídios apura o caso.

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