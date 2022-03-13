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Temporal de sábado (12)

Corpo de homem de 22 anos levado por enxurrada em SP é achado por bombeiros

O rapaz, identificado como Diogo, segundo relato do Corpo de Bombeiros, foi arrastado pela água junto com outro homem, que conseguiu se salvar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2022 às 14:01

Publicado em 13 de Março de 2022 às 14:01

Os bombeiros de São Paulo localizaram o corpo do homem de 22 anos que estava desaparecido no bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo, após as chuvas que atingiram a capital paulista na madrugada e na manhã do sábado (12).
O rapaz, identificado como Diogo, segundo relato do Corpo de Bombeiros, foi arrastado pela água junto com outro homem, que conseguiu se salvar.

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Por volta das 11h, a equipe do Gaed (Grupo de Ações em Emergências e Desastres) encontrou o corpo no córrego Aricanduva. Segundo a corporação, Diogo já foi reconhecido por familiares. Os bombeiros aguardam agora o policiamento no local.
No sábado, duas equipes de bombeiros fizeram buscas no córrego Aricanduva e em um piscinão ligado ao sistema hídrico da região, próximo a avenida Caboré, e no domingo retomaram as buscas. Foi nessa via que Diogo e o outro rapaz foram surpreendidos pelas águas.
As chuvas deste sábado deixaram ao menos 14 pontos intransitáveis na capital por causa de alagamentos, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências, da prefeitura de São Paulo). As zonas sul e leste da cidade foram as mais afetadas.
São Paulo
São Paulo foi castigada por temporais na noite deste sábado (12) Crédito: Johnny Morais/Futura Press/Folhapress
O bairro de Santo Amaro, zona sul da capital, teve três pontos, em duas avenidas (Nações Unidas e Santo Amaro). Itaquera, na zona leste, ficou com três ruas intransitáveis devido ao mau tempo. Os problemas ocorreram nas vias Padre Viegas de Menezes, Itagimirim e Tomazzo Ferrara.
O bairro de Pinheiros, na zona oeste, e Santana, na norte, também apresentaram pontos de alagamento, segundo o CGE. O maior índice pluviométrico desta madrugada, 64 mm de chuva, foi computado no bairro do Jabaquara, na zona sul.

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