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Linha do tempo

Confira os principais momentos da campanha presidencial de 2018

Atentado contra Bolsonaro, mobilização das mulheres e disseminação de notícias falsas marcaram os rumos da corrida presidencial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 20:58

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 20:58

Um candidato substituído de última hora, um corpo a corpo que terminou em tragédia com um candidato gravemente ferido e protestos divididos país afora entre o "ele não" e o "ele sim" deram o tom à conturbada disputa presidencial de 2018, que se encerra hoje com dois concorrentes no páreo: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
Considerada "atípica" e "histórica" por especialistas, esta eleição não só rompeu com a tradicional polarização entre PT e PSDB, como evidenciou a potência das redes sociais enquanto instrumentos de propaganda política e de organização social, mas também de divulgação de notícias falsas. Relembre agora os principais fatos que marcaram o pleito desde o registro das candidaturas.

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