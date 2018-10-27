Confira os principais momentos da campanha presidencial de 2018

Um candidato substituído de última hora, um corpo a corpo que terminou em tragédia com um candidato gravemente ferido e protestos divididos país afora entre o "ele não" e o "ele sim" deram o tom à conturbada disputa presidencial de 2018, que se encerra hoje com dois concorrentes no páreo: Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).
Considerada "atípica" e "histórica" por especialistas, esta eleição não só rompeu com a tradicional polarização entre PT e PSDB, como evidenciou a potência das redes sociais enquanto instrumentos de propaganda política e de organização social, mas também de divulgação de notícias falsas. Relembre agora os principais fatos que marcaram o pleito desde o registro das candidaturas.