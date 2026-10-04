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Eleições 2026

Colinha em papel e sem celular: saiba o que pode entrar na cabine

Eleitor deve ficar atento às regras sobre o que levar para a votação

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 09:26

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 out 2026 às 09:26

No dia da votação, o eleitor não poderá levar para a cabine de votação itens como celular, máquina fotográfica, filmadora, óculos inteligentes e outros equipamentos que possam comprometer o sigilo do voto. 

O celular pode ser utilizado para apresentar o e-Título ou outro documento digital aceito pela Justiça Eleitoral durante a identificação na seção eleitoral.

Mas, antes de se dirigir à urna eletrônica, o eleitor deve desligar o aparelho e deixá-lo no local indicado pela mesa receptora da seção eleitoral. 

Em casos em que o eleitor se recuse a desligar e a depositar o celular na mesa receptora, os presidentes da mesa podem registrar a ocorrência e não autorizar a votação
 Rovena Rosa/Agência Brasil

O objetivo da regra é impedir que o voto seja registrado, transmitido ou divulgado. 

A mesa receptora ficará responsável pela guarda do celular e deve devolvê-lo após a votação. 

Colinha

Para saber os números dos candidatos escolhidos, é possível levar uma colinha em papel para dentro da cabine. A medida evita esquecimentos e torna o processo mais rápido, especialmente porque neste ano são seis cargos para serem escolhidos. 

O TSE disponibiliza em seu site modelos de colinha para serem impressos. Depois de baixar e imprimir a folha, é possível preencher os espaços com os números das candidatas e dos candidatos escolhidos. 

Acessibilidade

As regras não impedem o uso de recursos de acessibilidade e de tecnologias assistivas por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Esses equipamentos podem ser utilizados normalmente, desde que não sirvam para registrar, transmitir ou divulgar o conteúdo do voto. 

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