Cinco pessoas morrem em ataque a tiros em Vila Isabel, no Rio

O caso aconteceu na praça Barão de Drummond, conhecida como praça Sete, em Vila Isabel Crédito: Reprodução/Redes sociais

Cinco pessoas morreram baleadas e ao menos outras três ficaram feridas no início da madrugada desta segunda-feira (19) na praça Barão de Drummond, conhecida como praça Sete, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um adolescente de 17 anos. O local fica próximo ao morro dos Macacos, onde há disputa entre grupos rivais de traficantes.

Criminosos que estavam em um carro e uma moto passaram atirando em direção a uma concentração de pessoas em um bar. Houve correria e desespero na hora dos tiros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que havia crianças no local. Os feridos foram levados ao Hospital Federal de Andaraí.

Os atiradores fugiram após o ataque. Equipes do 6º BPM (Vila Isabel) reforçaram o policiamento no local e estiveram nas unidades de saúde. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar o caso.

No início do mês, um adolescente e um entregador de farmácia morreram baleados no morro dos Macacos. O menino foi morto na festa de aniversário de 13 anos. Testemunhas contaram que um homem em uma moto passou atirando contra um grupo de pessoas.