Cinco pessoas morrem em ataque a tiros em Vila Isabel, no Rio

Cinco pessoas morreram baleadas e ao menos outras três ficaram feridas no início da madrugada desta segunda-feira (19) na praça Barão de Drummond, conhecida como praça Sete, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. Entre as vítimas está um adolescente de 17 anos. O local fica próximo ao morro dos Macacos, onde há disputa entre grupos rivais de traficantes.
Criminosos que estavam em um carro e uma moto passaram atirando em direção a uma concentração de pessoas em um bar. Houve correria e desespero na hora dos tiros. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que havia crianças no local. Os feridos foram levados ao Hospital Federal de Andaraí.
Os atiradores fugiram após o ataque. Equipes do 6º BPM (Vila Isabel) reforçaram o policiamento no local e estiveram nas unidades de saúde. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada para investigar o caso.
No início do mês, um adolescente e um entregador de farmácia morreram baleados no morro dos Macacos. O menino foi morto na festa de aniversário de 13 anos. Testemunhas contaram que um homem em uma moto passou atirando contra um grupo de pessoas.
Há suspeita de que traficantes do CV (Comando Vermelho) tenham participado do ataque. Eles são rivais dos criminosos locais, ligados ao TCP (Terceiro Comando Puro).