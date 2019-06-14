Cidades de São Paulo dizem que foram afetadas por greve-geral

Ao menos duas prefeituras da Grande São Paulo divulgaram que foram afetadas pela greve-geral convocada nesta sexta-feira (14) em protesto contra a reforma da Previdência. Em Franco da Rocha, a administração suspendeu o expediente nos órgãos municipais. A gestão afirma que estarão em funcionamento apenas os serviços essenciais.
A prefeitura de Diadema, no ABC paulista, também divulgou que o Sindicato dos Funcionários Públicos aderiram a paralisação.
"Em decorrência desta greve, a Prefeitura informa alguns serviços podem ser afetados.
Na vizinha São Bernardo do Campo, a gestão afirma que todos os serviços seguem normalmente.