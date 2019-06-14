Cidades de São Paulo dizem que foram afetadas por greve-geral

Trânsito intenso na Radial Leste, em São Paulo, na altura do metrô Tatuapé, devido a greve geral, na manhã desta sexta-feira,14

Ao menos duas prefeituras da Grande São Paulo divulgaram que foram afetadas pela greve-geral convocada nesta sexta-feira (14) em protesto contra a reforma da Previdência. Em Franco da Rocha, a administração suspendeu o expediente nos órgãos municipais. A gestão afirma que estarão em funcionamento apenas os serviços essenciais.