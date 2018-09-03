Bolsonaro é o primeiro a ultrapassar R$ 1 milhão em 'vaquinha'

Em média, a vaquinha de Bolsonaro arrecadou cerca de R$ 17 mil por dia Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil

Jair Bolsonaro, foi o primeiro a bater R$ 1 milhão em doações de apoiadores para a campanha eleitoral. A marca foi ultrapassada (exatos R$ 1.000.182)na noite de domingo, após 59 dias do início da arrecadação, iniciada no dia 5 de julho. Em segundo lugar no ranking de financiamento coletivo entre os presidenciáveis, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que reuniu R$ 751.877, em 88 dias de arrecadação, iniciada no dia 6 de junho. O candidato à Presidência da República pelo PSL,, foi o primeiro a bater R$ 1 milhão em doações de apoiadores para a campanha eleitoral. A marca foi ultrapassada (exatos R$ 1.000.182)na noite de domingo, após 59 dias do início da arrecadação, iniciada no dia 5 de julho. Em segundo lugar no ranking de financiamento coletivo entre os presidenciáveis, está o ex-presidenteque reuniu R$ 751.877, em 88 dias de arrecadação, iniciada no dia 6 de junho.

Em média, a vaquinha de Bolsonaro arrecadou cerca de R$ 17 mil por dia, enquanto que a de Lula somou R$ 8,5 mil. A performance do capitão da reserva também é superior a do petista no valor médio doado por cada apoiador. Os 9.577 seguidores de Bolsonaro doaram em média R$ 104,43. Já os eleitores de Lula investiram, também por média, R$ 98,59 por doação.

Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cada pessoa pode doar até R$ 1.064. O valor mínimo é de R$ 5. Boa parte das contribuições, tanto para Bolsonaro quanto para Lula, são de valores abaixo de R$ 100.

O financiamento coletivo é uma novidade nas eleições e é visto como uma alternativa para financiar campanhas após a proibição de doações de empresas. A arrecadação está autorizada pela Justiça Eleitoral desde o dia 15 de maio, mas somente a partir do dia 15 de agosto os candidatos puderam começar a usar o montante.

João Amôedo, do Partido Novo, é o terceiro em arrecadação e soma R$ 481.665 com 4.477 apoiadores. Em seguida, aparece Marina Silva (Rede) com R$ 265.435 graças a 2.099 eleitores. Já o candidato do PDT Ciro Gomes reuniu R$ 118.264 com a mobilização de 1391 pessoas. O candidato, do Partido Novo, é o terceiro em arrecadação e soma R$ 481.665 com 4.477 apoiadores. Em seguida, aparece(Rede) com R$ 265.435 graças a 2.099 eleitores. Já o candidato do PDTreuniu R$ 118.264 com a mobilização de 1391 pessoas.





Guilherme Boulos (PSOL) juntou até neste momento, com 322 doações, R$ 40.763. e Álvaro Dias (Podemos) reuniu R$ 24.873 graças a 139 pessoas. Por sua vez, A campanha de(PSOL) juntou até neste momento, com 322 doações, R$ 40.763. e(Podemos) reuniu R$ 24.873 graças a 139 pessoas. Por sua vez, Cabo Daciolo (Patriota) teve a contribuição de 118 eleitores para arrecadar R$ 7150,26, enquanto que João Goulart Filho (PPL) somou R$ 2.950,00 com apenas 12 apoiadores; e Vera Lúcia (PSTU) R$ 2.035, com 19 apoiadores.