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Presidente

Bolsonaro e ministros assistem a jogo do Brasil no Mineirão

O presidente vai ao estádio acompanhado por 10 auxiliares diretos

Publicado em 

03 jul 2019 às 00:14

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 00:14

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Belo Horizonte para acompanhar a partida entre Brasil e a Argentina, que abrem na noite desta terça-feira (2) a rodada semifinal da Copa América, às 21h30, no Estádio do Mineirão. A outra semifinal, entre Chile e Peru, será disputada nesta quarta-feira (3)
na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
> De volta, Richarlison discursa e faz a "dança do pombo" na Seleção
De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente vai ao estádio acompanhado por por 10 auxiliares diretos. Estão confirmados na comitiva os ministros Fernando Azevedo, da Defesa; Ernesto Araújo, das Relações Exteriores; Paulo Guedes, da Economia; Osmar Terra, da Cidadania; Luiz Henrique Mandetta, da Saúde; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Jorge Antônio Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República; e Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional; além do advogado-geral da União, André Luiz Mendonça.
> Brasil ou Argentina? Samba ou tango? Quem vai avançar na Copa América
Na tarde desta terça-feira (2), Bolsonaro comandou reunião do conselho de governo, no Palácio do Planalto.
Após o jogo, o presidente retorna a capital federal e amanhã embarca para São Paulo, onde participará da cerimônia de transmissão do cargo de comandante militar do Sudeste do general Luiz Eduardo Ramos para o general Marcos Antonio Amaro dos Santos. Ramos foi nomeado ministro da Secretaria de Governo. A solenidade será realizada no quartel-general do Ibirapuera, no bairro Paraíso, às 10h.

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