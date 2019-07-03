Bolsonaro e ministros assistem a jogo do Brasil no Mineirão

O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Belo Horizonte para acompanhar a partida entre Brasil e a Argentina, que abrem na noite desta terça-feira (2) a rodada semifinal da Copa América, às 21h30, no Estádio do Mineirão. A outra semifinal, entre Chile e Peru, será disputada nesta quarta-feira (3)
na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
De acordo com o Palácio do Planalto, o presidente vai ao estádio acompanhado por por 10 auxiliares diretos. Estão confirmados na comitiva os ministros Fernando Azevedo, da Defesa; Ernesto Araújo, das Relações Exteriores; Paulo Guedes, da Economia; Osmar Terra, da Cidadania; Luiz Henrique Mandetta, da Saúde; Bento Albuquerque, de Minas e Energia; Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Jorge Antônio Oliveira, da Secretaria-Geral da Presidência da República; e Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional; além do advogado-geral da União, André Luiz Mendonça.
Na tarde desta terça-feira (2), Bolsonaro comandou reunião do conselho de governo, no Palácio do Planalto.
Após o jogo, o presidente retorna a capital federal e amanhã embarca para São Paulo, onde participará da cerimônia de transmissão do cargo de comandante militar do Sudeste do general Luiz Eduardo Ramos para o general Marcos Antonio Amaro dos Santos. Ramos foi nomeado ministro da Secretaria de Governo. A solenidade será realizada no quartel-general do Ibirapuera, no bairro Paraíso, às 10h.