Bolsonaro deixa Minas Gerais sem falar com jornalistas

O presidente Jair Bolsonaro deixou a reunião que manteve com autoridades e representantes da Vale sobre a ruptura da barragem da mineradora em Brumadinho (MG) sem falar com a imprensa. Bolsonaro embarcou pouco antes do meio-dia.
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