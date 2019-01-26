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Brumadinho

Bolsonaro deixa Minas Gerais sem falar com jornalistas

Barragem se rompeu e pelo menos nove pessoas morreram

Publicado em 

26 jan 2019 às 14:21

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 14:21

Visita de Jair Bolsonaro a Brumadinho Crédito: Marcelo Alvarenga
O presidente Jair Bolsonaro deixou a reunião que manteve com autoridades e representantes da Vale sobre a ruptura da barragem da mineradora em Brumadinho (MG) sem falar com a imprensa. Bolsonaro embarcou pouco antes do meio-dia.

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