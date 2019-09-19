Bolsonaro anuncia descontingenciamento de R$ 8,3 bi para Educação

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, através da conta pessoal no Twitter, que a Casa Civil divulgou descontingenciamento de R$ 8,3 bilhões que devem ser distribuídos à Educação e demais pastas. "Desde o início, nosso governo preza pela responsabilidade com as contas públicas. Com muito sacrifício, estamos criando condições para manter os investimentos", disse o presidente, antes de confirmar o anúncio da Casa Civil.
Na terça-feira (17), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), havia anunciado que o descontingenciamento seria anunciado até o final de setembro.