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Bolsonaro anuncia descontingenciamento de R$ 8,3 bi para Educação

Outros ministérios também devem ser contemplados

Publicado em 

19 set 2019 às 12:05

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 12:05

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, através da conta pessoal no Twitter, que a Casa Civil divulgou descontingenciamento de R$ 8,3 bilhões que devem ser distribuídos à Educação e demais pastas. "Desde o início, nosso governo preza pela responsabilidade com as contas públicas. Com muito sacrifício, estamos criando condições para manter os investimentos", disse o presidente, antes de confirmar o anúncio da Casa Civil.
Na terça-feira (17), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), havia anunciado que o descontingenciamento seria anunciado até o final de setembro.
> Após cortes na Educação, alunos fazem mutirão de limpeza na Ufes

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