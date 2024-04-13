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Mistério

Barco à deriva é encontrado com vários corpos em decomposição no Pará

Embarcação estava à deriva em um rio na região de Salgado
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

13 abr 2024 às 18:38

Publicado em 13 de Abril de 2024 às 18:38

Um barco foi encontrado à deriva com alguns corpos já em decomposição, em um rio localizado na região de Salgado, no nordeste do Pará. A Polícia Federal (PF) confirmou que já foi informada sobre o caso e que já iniciou as investigações, com o envio de uma equipe da superintendência no Pará ao local.
Contatada pela Agência Brasil, a PF informou que também estão sendo enviados peritos e papiloscopistas da sede da PF em Brasília, e que um dos objetivos da investigação é descobrir quem eram as pessoas no barco. Para tanto, usarão “protocolos de Identificação de Vítimas de Desastres [DVI]”.
Polícia Federal
Polícia Federal já iniciou as investigações do caso  Crédito: Carlos Alberto Silva / Arquivo AG
“Ainda não se sabe a quantidade, nacionalidade e causa da morte das vítimas”, informou a PF.
Em um vídeo divulgado por alguns habitantes da região, filmado no momento em que a embarcação foi encontrada, fala-se que havia cerca de 20 corpos no barco, e que eles estariam já em estado avançado de decomposição.
Em nota, o Ministério Público Federal (MPF) no Pará informou que foi determinada a abertura de duas investigações sobre o caso. "Uma investigação criminal foca em eventuais crimes cometidos e na responsabilização penal de autores. A investigação cível concentra-se em questões de interesse público e na proteção de direitos que não necessariamente envolvem crimes", explica o texto.

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