Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avião faz pouso no Galeão após problema em um dos motores
Pouso forçado

Avião faz pouso no Galeão após problema em um dos motores

Voo saiu do Aeroporto Santos Dumont com destino a Congonhas; aeronave foi encaminhada para avaliação

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 20:08

Publicado em 

16 jan 2019 às 20:08
Segundo a companhia aérea, a tripulação identificou uma "limitação técnica em um dos motores" e foi necessário fazer o pouso Crédito: Reprodução/Estadão
Um voo da companhia aérea GOL que saiu do Aeroporto Santos Dumont, no Rio, com destino ao Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, precisou pousar após a decolagem por apresentar problemas em um dos motores nesta terça-feira, 15. O pouso foi feito no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), também no Rio.
> Tarifas de embarque em aeroportos terão aumento de 5,39%
Segundo a companhia aérea, a tripulação identificou uma "limitação técnica em um dos motores" e foi necessário fazer o pouso. "Logo após o desembarque dos passageiros, a aeronave foi encaminhada para avaliação da equipe de manutenção", informou a empresa, em nota. A GOL disse ainda que os passageiros foram reacomodados em outros voos e já chegaram em seus destinos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aeroporto avião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados