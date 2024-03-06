Avião de pequeno porte cai e deixa 2 mortos no aeroporto da Pampulha

Imagens mostram muito fogo e fumaça no local da queda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Duas vítimas morreram carbonizadas e uma foi socorrida pela aeronave do Corpo de Bombeiros. A idade, sexo e nome das vítimas ainda não foram divulgados.

O avião chegou a decolar e instantes depois caiu. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, ciando na área lateral da pista. Não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo os bombeiros, o incêndio foi debelado e a aeronave está fora da pista.