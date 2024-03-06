Avião de pequeno porte cai e deixa 2 mortos no aeroporto da Pampulha

Um avião de pequeno porte caiu no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Duas vítimas morreram carbonizadas e uma foi socorrida pela aeronave do Corpo de Bombeiros. A idade, sexo e nome das vítimas ainda não foram divulgados.
O avião chegou a decolar e instantes depois caiu. Segundo os bombeiros, a aeronave perdeu altitude, ciando na área lateral da pista. Não há detalhes sobre as causas do acidente. Segundo os bombeiros, o incêndio foi debelado e a aeronave está fora da pista.
"O Aeroporto da Pampulha informa que os bombeiros do aeroporto estão empenhados no cumprimento dos protocolos de segurança e atendimento após ocorrência com aeronave modelo Cessna 208B na tarde desta quarta-feira (6)", informou a administração do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, em nota.