Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Aumento de 258% para Zema é aprovado em 1° turno na Assembleia de MG
Reajuste

Aumento de 258% para Zema é aprovado em 1° turno na Assembleia de MG

Caso o projeto seja aprovado também em segundo turno, o salário do governador de Minas Gerais subirá de R$ 10.500 para R$ 37.589,96

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 20:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 abr 2023 às 20:43
BELO HORIZONTE - A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em primeiro turno nesta terça-feira (4) o projeto que concede um reajuste de 258% no salário do governador Romeu Zema (Novo), além de conceder aumentos para vice-governador, secretários e secretários-adjuntos.
O Projeto de Lei teve voto favorável de 45 deputados estaduais e voto contrário de outros 21. A matéria ainda será apreciada pela Assembleia Legislativa em segundo turno, o que deve ocorrer na semana que vem.
Romeu Zema, governador de Minas Gerais
Romeu Zema defendeu os reajustes citando que salários estão congelados há 15 anos Crédito: Divulgação
Caso o projeto seja aprovado em definitivo, o salário de Zema subirá de R$ 10.500 para R$ 37.589,96. Os vencimentos do vice-governador sairão de R$ 10.250 para R$ 33.830,96, reajuste de 230%.
Secretários passarão de R$ 10 mil ara R$ 31.238,19 e secretários-adjuntos de R$ 9.000 para R$ 28.114,37, alta de, em ambos os casos, aproximadamente 212%.
O texto prevê outros dois aumentos a partir do ano que vem. No caso do contracheque do governador, se o projeto for aprovado, o valor passará de R$ 37.589,96 para R$ 39.717,69 em fevereiro de 2024 e para R$ 41.845,49 em fevereiro de 2025.
O vice-governador, secretários e secretários-adjuntos também terão aumentos nos próximos dois anos, caso a medida se concretize.
O projeto foi apresentado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a pedido do governador. O objetivo é adequar as remunerações do governador, vice, secretários e secretários-adjuntos para recompor as perdas decorrentes da inflação acumulada no período.
Os valores dos atuais salários estão em vigor desde janeiro de 2007. A inflação acumulada pelo IPCA no período é de cerca de 150%.
Há dez dias, o governador foi às redes sociais defender os reajustes: "Para Minas continuar avançando é preciso atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos. São mais de 15 anos de congelamento dos salários dos secretários estaduais, situação incompatível com o cargo".
Empresário, o governador Zema, na sua primeira campanha pelo governo de Minas, em 2018, afirmou que abriria mão de seu salário. Ao assumir, anunciou que doaria o valor para instituições de apoio social.
Ao mesmo tempo em que salários do governador, vice e secretários, o Projeto de Lei também limita o recebimento de jetons para este grupo de servidores.
A proposta prevê que eles só poderão ser remunerados pela participação apenas de conselho administrativo ou fiscal da administração direta ou indireta.
A oposição chegou a apresentar uma emenda que propunha a vedação completa dos jetons, mas a proposta foi rejeitada em uma votação em separado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados