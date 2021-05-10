Aranhas gigantes invadem apartamentos e assustam moradores em Minas

Aranhas com cerca de 15 centímetros estão deixando moradores assustados em Minas Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Flávia Prado

Uma invasão de aranhas gigantes vem deixando os moradores do bairro Buritis, em Belo Horizonte, Minas gerais, assustados. A espécie, que se assemelha à armadeira, possui 15 centímetros e pode ser perigosa para os humanos, já que é peçonhenta e tem picada dolorosa.

Em relato ao site UOL, uma das moradoras que presenciou o bicho, Flávia Prado, flagrou o aracnídeo escalando o teto do apartamento dela, no 8º andar do prédio, em uma região bastante arborizada.

Assim como Flávia, outros moradores da região também presenciaram a aranha e se mostraram assustados com a infestação dos bichos.

Procurados pelo jornal Estado de Minas, especialistas alertaram que os animais são agressivos, têm picada dolorosa, mas não há motivo para pânico, já que o veneno é moderadamente tóxico.