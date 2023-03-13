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Com sinais de embriaguez

Após causar dois acidentes, motorista sai de carro e some em rio no RS

O homem, de 42 anos, perdeu o controle do veículo após causar dois acidentes. Segundo testumunhas, homem teria descido do carro e entrado em rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2023 às 08:55

Publicado em 13 de Março de 2023 às 08:55

O motorista, de 42 anos, perdeu o controle do veículo após causar dois acidentes
O motorista, de 42 anos, perdeu o controle do veículo após causar dois acidentes Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Após causar dois acidentes na madrugada de domingo (12), um motorista de 42 anos perdeu o controle do veículo e só parou às margens do rio Guaíba, na zona sul de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.
Ele então desceu do carro, começou a nadar e desapareceu, segundo testemunhas. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região. A identidade dele não foi revelada pelas autoridades que apuram o caso.
Segundo a Polícia Militar, o episódio ocorreu por volta das 2h, quando o condutor de um Gol atropelou uma pessoa na estrada Juca Batista sem parar para socorrer a vítima.
Em seguida, o mesmo motorista causou outro acidente ao colidir com uma moto. Com ferimentos leves, as duas pessoas feridas nos atropelamentos foram medicadas em um hospital e já tiveram alta.
A cerca de 15 quilômetros dali, ele perdeu o controle do carro, atravessou a pista na contramão e só parou às margens do rio Guaíba. Segundo pescadores que estavam no local, o homem desceu do veículo, nadou por cerca de 30 metros e desapareceu.
Segundo testemunhas dos atropelamentos, o motorista tinha sinais de embriaguez pela forma como estava conduzindo o veículo. Nos próximos dias, as vítimas dos atropelamentos serão intimadas para prestar depoimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

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