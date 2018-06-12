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Anvisa suspende venda online de produtos sem registro

Medicamentos, emagrecedores e anabolizantes estão na lista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 20:08

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 20:08

Rivotram é um dos medicamentos proibidos pela Anvisa Crédito: Reprodução
Medicamentos, emagrecedores e anabolizantes que estavam sendo vendidos de forma irregular pela internet foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e tiveram a comercialização e divulgação suspensas em todo o território nacional.
Tratam-se de empresas sem registrou ou cadastro no órgão regulador, como é o caso da Asher Produtos Químicos que teve sete produtos suspensos: MMS - Miracle Mineral Solution, MMS/CDS - Clorito De Sódio + Hcl 4%, Kits Prontos Com Clorito De Sódio 28% + Ácido Cítrico 50% 100 Ml/Cd, Clorito De Sódio 28% + Hcl 4% 100 Ml/Cd, Kit Dmso + Clorito De Sódio 28% + Hcl 4% 100 Ml/ Cada, Clorito De Sódio 28% 1 Litro e Clorito De Sódio 28% - 250 Ml.
O medicamento Rivotram, fórmula dia com magnésio quelato e o fórmula noite com L-Triptofano estão na lista de produtos irregulares. A empresa fabricante é desconhecida e a venda é completamente irregular, segundo a Anvisa.
Comercializado também pela internet, com alegações terapêuticas, como emagrecedor e absorvedor de gorduras, o Sinelim 360 sequer está registrado como medicamento. Masterol e Sustanon, os dois esteroides anabolizantes, também não têm registro na Anvisa.
Mais informações podem ser obtidas em contato com a Anvisa, pelo telefone 0800 642 9782 ou pelo email [email protected].

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