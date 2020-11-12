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Dados

Advogados temem vazamento de processos do STJ e veem riscos de chantagem

Os advogados temem que seus clientes venham a ser chantageados pelo hacker que invadiu o sistema do tribunal

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 10:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 10:25
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça
Edifício sede do Superior Tribunal de Justiça Crédito: Fotoarena/Folhapress
Escritórios de advocacia com processos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) temem pelo vazamento de dados sensíveis de clientes e cobram transparência da Corte sobre os arquivos criptografados pelo invasor. Os advogados temem que seus clientes venham a ser chantageados pelo hacker que invadiu o sistema do tribunal.
"A pessoa, por exemplo, começa a receber ameaça de que suas informações vão ser jogadas na internet. Não é só o STJ que está submetido a alguma chantagem", afirmou o advogado Marcelo Bessa. A principal preocupação é com processos de família que, eventualmente, podem conter fotos íntimas, além de casos de crimes de abuso sexual, pedofilia e disputas de guarda - que podem gerar constrangimentos "graves".
"No caso do STJ, por mais que sejam retomadas as atividades, o fato é que os dados, muitos deles sigilosos, foram copiados. Esses dados estão onde?", questionou o advogado José Roberto Covac Junior.

A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o ataque.

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