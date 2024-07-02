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Em investigação

Advogado é preso após atropelar homem 3 vezes em posto em Goiânia

Os dois bebiam juntos na loja de conveniência momentos antes. O delegado que investiga o caso informou que eles tinham se conhecido na noite anterior
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jul 2024 às 15:27

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 15:27

Um vídeo das câmeras de segurança mostra o motorista jogando o carro contra a vítima por três vezes
Um vídeo das câmeras de segurança mostra o motorista jogando o carro contra a vítima por três vezes Crédito: Reprodução/Redes sociais
Um advogado foi preso preventivamente na segunda-feira (1º) suspeito de atropelar um homem em um posto de combustível no Setor Sul, em Goiânia. Um vídeo das câmeras de segurança mostra o motorista jogando o carro contra a vítima por três vezes. O homem vai até o carro do advogado e, depois de um breve diálogo, é arremessado no chão com o impacto do veículo. O caso ocorreu na última quinta (27) e a prisão quatro dias depois.
O motorista ainda dá ré e passa mais duas vezes em cima do homem, que está desacordado no chão. O advogado fugiu depois do atropelamento. Na fuga, ele ainda se envolveu em um acidente de trânsito e capotou com o veículo, mas não ficou ferido. Os dois bebiam juntos na loja de conveniência momentos antes. Segundo o delegado Paulo Ribeiro da Silva, eles tinham se conhecido na noite anterior. ''Em determinado momento da madrugada, eles se encontraram, não sabemos onde e o horário, e começaram a beber juntos. No outro dia, amanheceram em uma loja de conveniência do posto'', explicou.
A motivação da tentativa de homicídio ainda é investigada. A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás, e o UOL tenta contato para saber o estado de saúde dela. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Por isso, a defesa não pôde ser localizada.

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atropelamento Goiânia (GO) Prisão Advogado
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