Adolescente de 12 anos é morto durante festa de aniversário infantil

Yan Gabriel Marques de Amorim, morreu após ser baleado durante uma festa de aniversário em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Yan Gabriel Marques de Amorim, que morreu após ser baleado durante uma festa de aniversário em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro, no último sábado, 8.

A polícia afirma que diligências estão em andamento para apurar tanto autoria, como a motivação do crime que vitimou o jovem de 12 anos. Testemunhas relataram que o garoto foi vítima de um tiroteio entre milicianos. O pai do aniversariante seria um dos envolvidos, segundo suspeitas iniciais relatadas à polícia.

Conforme noticiado pelo portal G1, ele começou a atirar depois de perceber a presença de um carro suspeito no Jardim Pernambuco. No revide, Yan foi alvejado.

O grupo Saúde Lazer e Simpatia, onde Yan costumava fazer aulas de futebol, lamentou a morte do garoto. Em homenagens prestadas nas redes sociais, a organização ofereceu condolências à famílias e suspendeu as atividades recreativas.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido aluno Yan Gabriel Marques. Que o Espírito Santo de Deus conforte toda família", postou a página nas redes socais.

Além de Yan, outras três pessoas também foram mortas em menos de 24 horas em Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se a morte de Yan e das outras três vítimas estão relacionadas com uma disputa pela região entre facções criminosas rivais, segundo G1.