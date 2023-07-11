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Rio de Janeiro

Adolescente de 12 anos é morto durante festa de aniversário infantil

Yan Gabriel Marques de Amorim morreu após ser baleado durante um tiroteio; segundo testemunhas, o pai do aniversariante é miliciano e teria começado a atirar

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 11:53

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jul 2023 às 11:53
Yan Gabriel Marques de Amorim, morreu após ser baleado durante uma festa de aniversário em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro
Yan Gabriel Marques de Amorim, morreu após ser baleado durante uma festa de aniversário em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de Yan Gabriel Marques de Amorim, que morreu após ser baleado durante uma festa de aniversário em Nova Iguaçu, cidade do Rio de Janeiro, no último sábado, 8.
A polícia afirma que diligências estão em andamento para apurar tanto autoria, como a motivação do crime que vitimou o jovem de 12 anos. Testemunhas relataram que o garoto foi vítima de um tiroteio entre milicianos. O pai do aniversariante seria um dos envolvidos, segundo suspeitas iniciais relatadas à polícia.
Conforme noticiado pelo portal G1, ele começou a atirar depois de perceber a presença de um carro suspeito no Jardim Pernambuco. No revide, Yan foi alvejado.
O grupo Saúde Lazer e Simpatia, onde Yan costumava fazer aulas de futebol, lamentou a morte do garoto. Em homenagens prestadas nas redes sociais, a organização ofereceu condolências à famílias e suspendeu as atividades recreativas.
"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido aluno Yan Gabriel Marques. Que o Espírito Santo de Deus conforte toda família", postou a página nas redes socais.
Além de Yan, outras três pessoas também foram mortas em menos de 24 horas em Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se a morte de Yan e das outras três vítimas estão relacionadas com uma disputa pela região entre facções criminosas rivais, segundo G1.
Além de Yan, outras três pessoas também foram mortas em menos de 24 horas em Nova Iguaçu. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga se a morte de Yan e das outras três vítimas estão relacionadas com uma disputa pela região entre facções criminosas rivais, segundo G1.

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