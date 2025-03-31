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Brasil

5 livros de poesia para ler com as crianças

A leitura é uma oportunidade para estimular a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais

Publicado em 31 de Março de 2025 às 18:59

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

31 mar 2025 às 18:59
A poesia é uma aliada no desenvolvimento das crianças (Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock)
A poesia é uma aliada no desenvolvimento das crianças Crédito: Imagem: StockPhotoDirectors | Shutterstock
Mais do que uma fonte de entretenimento, a literatura desempenha um papel importante no desenvolvimento humano. Tal percepção é reforçada por especialistas, como o professor e teórico Antonio Candido, que, por meio do seu conceito de “direito à literatura”, equipara a arte literária a direitos fundamentais, como moradia e saúde. Para ele, a fabulação proporcionada pela leitura é tão importante quanto sonhar durante o sono.
Quando se fala de infância, a literatura é ainda mais relevante, tendo em vista sua importância para a formação do ser humano desde os primeiros anos de vida. “Garantir o acesso à literatura desde a infância ajuda a assegurar o direito das crianças a um desenvolvimento pleno, ampliando suas possibilidades de expressão e compreensão do mundo”, afirma Laura Vecchioli do Prado, coordenadora de literatura e informativos do Editorial de Educação Básica da SOMOS Literatura.
De acordo com a profissional, a poesia é uma ótima aliada no desenvolvimento das crianças. “Além de atuar na construção de repertório, na ampliação de vocabulário e no desenvolvimento cognitivo, a poesia infantil é uma oportunidade para estimular a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como a empatia”, explica.
Para ajudar na hora de escolher uma boa poesia infantil, a especialista lista 5 livros que vão incentivar a imaginação da criançada. Confira!

1. Bichário

Em &#8220;Bichário&#8221;, o autor cria um diário de bichos para anotar suas impressões poéticas sobre diversos animais (Imagem: Divulgação | Editora Formato)
Em “Bichário”, o autor cria um diário de bichos para anotar suas impressões poéticas sobre diversos animais Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Formato
Com uma deliciosa brincadeira com o ritmo, as palavras, a rima e a forma, Otoniel S. Pereira cria um diário de bichos, o “Bichário”, para anotar suas impressões poéticas sobre diversos animais. As ilustrações criativas de Angelo Abu enriquecem ainda mais a obra , compondo um verdadeiro tributo à natureza, à literatura e à arte da linguagem.

2. A casa do meu avô

&#8220;A Casa do Meu Avô&#8221; convida os jovens leitores a conhecerem personagens inusitados que transitam pela casa de um avô (Imagem: Divulgação | Editora Ática)
“A Casa do Meu Avô” convida os jovens leitores a conhecerem personagens inusitados que transitam pela casa de um avô Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática
Com uma narrativa bem-humorada e envolvente, os poemas do livro de Ricardo Azevedo convidam o jovem leitor a conhecer personagens inusitados que transitam pela casa de um avô: o jardineiro português, o cão Dengoso, o tio biruta Nená, a fada feiticeira – que é a cozinheira Geralda – e muitas outras. Tudo isso acompanhado de ilustrações feitas pelo próprio autor em tons suaves e traços simples. 

3. Minha ilha maravilha

&#8220;Minha Ilha maravilha&#8221; é uma oportunidade para os jovens mergulharem no mundo das fantasias (Imagem: Divulgação | Editora Ática)
“Minha Ilha maravilha” é uma oportunidade para os jovens mergulharem no mundo das fantasias Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Ática
Nestes 35 poemas curtos da conceituada autora Marina Colasanti, cenas do cotidiano e sensações são descritas a partir de recursos poéticos envolventes, como sonoridade, cadência, rima e figuras de linguagem. A obra é uma oportunidade para se banhar em ludicidade, com um toque de fantasia.

4. O livro dos disparates – com os limeriques da Tatiana

&#8220;O livro dos disparates &#8211; com os limeriques da Tatiana&#8221; conta histórias engraçadas e surreais (Imagem: Divulgação | Editora Formato)
“O livro dos disparates – com os limeriques da Tatiana” conta histórias engraçadas e surreais Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Formato
Este é um livro de  limericks , isto é, poemas de cinco versos que contam histórias engraçadas e surreais. Com ilustrações do talentoso Fê, a obra de Tatiana Belinky brinca com palavras, rimas e ideias, fazendo qualquer coisa virar personagem: uma pulga, um cidadão de Caconde, uma menina chata, os medos e as distrações.

5. A poesia se faz num pescar de olhos

&#8220;A poesia se faz num pescar de olhos&#8221; é indicada para quem gosta de viajar por meio das palavras (Imagem: Divulgação | Editora Formato)
“A poesia se faz num pescar de olhos” é indicada para quem gosta de viajar por meio das palavras Crédito: Imagem: Divulgação | Editora Formato
De Leo Cunha, esta é uma obra indicada para quem gosta de viajar por meio das palavras. A cada poema, o leitor é convidado para conhecer um mundo de emoções e reflexões sobre a vida, explorando as nuances da existência, a beleza das pequenas coisas e a importância de apreciar o momento presente.
Por Mariany Alves Bittencourt

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